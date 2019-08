Tutto aperto per Angel Correa al Milan. Il suo agente oggi ha fatto visita a Maldini, Boban e Massara. Accordo sul contratto, ma c’è distanza con l’Atletico Madrid.

Il Milan non ha perso le speranze di arrivare ad Angel Correa. Oggi è stato ufficializzato l’acquisto di Rafael Leao, ma la dirigenza vuole un altro colpo per il reparto avanzato. Il giocatore dell’Atletico Madrid è il preferito di Paolo Maldini e Frederic Massara.

La trattativa va avanti da tempi non sospetti ormai. I discorsi stavano procedendo spediti, fino a quando non c’è stata una frenata, causata probabilmente dal mancato passaggio di André Silva al Monaco. La questione però è ancora aperta, anche se la distanza con l’Atletico è ancora molto ampia.

Secondo Gianluca Di Marzio, Correa vuole il Milan e ha già l’accordo col club rossonero: “Correa dice sì al Milan: il giocatore vuole i rossoneri, dice no al Monaco, e oggi l’agente e il club hanno sancito l’intesa. Si lavora per (ri)trovare l’accordo con l’Atletico Madrid“.

Correa-Milan, l’Atletico chiede 50 milioni

Come vi abbiamo raccontato più volte, i Colchoneros non si spostano dalla valutazione di 50 milioni, mentre il Milan non va oltre i 40 milioni più bonus. Intanto l’agente di Correa oggi ha incontrato la dirigenza in sede: un’ora e e mezza quasi è durato il summit fra le parti, probabilmente il procuratore ha voluto chiarire la situazione col club per capire il da farsi.

#Milan, dopo quasi un’ora e mezza è terminato l’incontro a Casa Milan tra l’agente di #Correa Augustin #Jimenez e la dirigenza rossonera #SkySport #calciomercato — Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) August 1, 2019

Sappiamo che in corsa c’è anche il Valencia, club con cui sta trattando l’entourage di Correa. Come scrive Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, il Milan ha in mano l’accordo con l’agente dell’argentino sulla base di un quinquennale da 3 milioni netti a stagione. Una cifra. Ora però bisogna colmare la distanza dall’Atletico e non è semplice. Molto dipende anche dalla questione André Silva.

Il #Milan lavora all’intesa per Angel #Correa con l’#AtleticoMadrid. Intanto c’è intesa con il suo agente Augustin #Jimenez per un quinquennale da 3 milioni netti a stagione. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 1, 2019

