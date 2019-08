Leo Duarte dovrebbe disputare il primo allenamento della sua carriera a Milanello, dove è giunto poco fa dopo visite mediche e firme

Continua la giornata ricca di impegni che stravolgerà la carriera di Leo Duarte, promettente difensore brasiliano che il Milan ha scelto come nuovo rinforzo.

Il classe ’96 dopo essersi recato in mattinata alla clinica ‘La Madonnina’ per il completamento dei test medici ed aver firmato il suo nuovo contratto a Casa Milan, si è trasferito per la prima volta al centro sportivo di Milanello, quello che diventerà la sua prossima casa calcistica per i prossimi anni.

Duarte dunque è giunto poco fa al centro di Carnago, dove incontrerà per la prima volta i suoi nuovi compagni e l’allenatore Marco Giampaolo. Addirittura secondo Sky Sport l’ex Flamengo svolgerà anche la primissima sgambata della sua carriera con la squadra milanista, iniziando così a prendere confidenza sia con lo staff che con i metodi di lavoro italiani.

Dopo l’allenamento pomeridiano Duarte, come già ampiamente detto, dovrebbe tornare per un paio di giorni in Brasile per motivi personali, principalmente per organizzare il suo trasferimento a titolo definitivo al Milan e iniziare la sua nuova avventura a tutti gli effetti. In serata dovrebbe arrivare anche la nota ufficiale del club con i dettagli sull’operazione.

