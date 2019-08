I Wolves dopo Cutrone vogliono strappare al Milan anche Franck Kessie, centrocampista sacrificabile dai rossoneri secondo le ultime informazioni

Non solo Patrick Cutrone. Il Milan rischia di dover seriamente trattare un’altra uscita dolorosa dalla propria rosa e paradossalmente anche verso la stessa direzione del giovane attaccante.

Come già riferito ieri, il Wolverhampton dopo aver speso circa 18 milioni di euro più bonus per Cutrone vorrebbe strappare un titolarissimo ai rossoneri, ovvero il mediano ivoriano Franck Kessie. Il Milan probabilmente dovrà fare almeno un altro paio di cessioni onerose, sia per ragioni di bilancio che per poter reinvestire il tutto su altri obiettivi.

Kessie non più certo di restare: il Wolverhampton cerca l’accordo

Secondo quello che ha riportato oggi la Gazzetta dello Sport, Kessie è tentato dalla proposta del Wolverhampton, che gli permetterebbe di andare a fare un’esperienza importante all’estero e in un campionato di grande appeal come la Premier League inglese.

Non si tratta di una compagine esageratamente prestigiosa, ma i Wolves stanno lavorando bene sul mercato, visto che dopo Cutrone si sono assicurati anche il talentuoso difensore spagnolo Jesus Vallejo e hanno riscattato a titolo definitivo il bomber messicano Raul Jimenez.

Dunque i giallo-neri fanno sul serio per Kessie, che viene valutato più di 20 milioni di euro; ieri si era vociferato di una proposta sui 28 milioni, la stessa cifra che il Milan ha speso due anni fa per acquistarlo dall’Atalanta. Ora non resta altro che capire le intenzioni rossonere: non è da escludere, secondo la ‘rosea’ che per esigenze finanziarie Paolo Maldini e compagnia decidano di accettare la proposta inglese pur non così alta a livello di esborso pur di ottenere un introito rilevante. E magari il Milan potrebbe poi virare su Dennis Praet, obiettivo dichiarato di mister Giampaolo, per il dopo-Kessie.

