Calciomercato Milan: futuro incerto per Franck Kessie, dato in partenza dai rossoneri. Aggiornamenti da Sky Sport 24 sul centrocampista ivoriano che piace in Premier League.

Franck Kessie è rimasto l’unico centrocampista nella rosa del Milan con caratteristiche prettamente fisiche. Atletismo e forza fisica sono i suoi punti di forza, mentre soffre maggiormente dal punto di vista tecnico.

Proprio questa mancanza, potrebbe portare Marco Giampaolo a diffidare dell’ivoriano in mezzo al campo, almeno stando alle indiscrezioni che circolano ormai da mesi. L’impegno in Coppa d’Africa non ha permesso a Kessie di mettersi in mostra in questo ritiro estivo rossonero. Il Milan inoltre vuole mettere a segno qualche cessione per proseguire negli investimenti in entrata. Franck è uno degli indiziati e potrebbe dire addio nel corso di quest’ultimo mese di calciomercato.

Kessie: via dal Milan solo per un top club



Aggiornamenti sul futuro di Franck Kessie arrivano da Sky Sport 24. A riferirli, nello specifico, è il giornalista Manuele Baiocchini che dagli studi della nota pay-tv, riferisce che il centrocampista ivoriano lascerebbe il Milan solo in caso di trasferimento in un top club. Offerta che finora non è arrivata, se non da parte del Wolverhampton che, con tutto il rispetto, non rientra nella lunga lista dei grandi club di Premier League e d’Europa.

Questo quanto riferito nello specifico dal collega di Sky: “A inizio estate il Wolverhampton si è fatto sotto per Kessié, ma il giocatore, in caso di cessione, vorrebbe un top club, altrimenti resta al Milan. Nessuna offerta concreta di Arsenal o Tottenham, quindi è probabile che resti in rossonero”.

Kessie non sembra convinto dall’idea di giocare la prossima stagione nel Wolverhampton, nonostante si tratti di un club con grandi ambizioni che la scorsa stagione ha chiuso al settimo posto in classifica dietro soltanto ai “fantastici 6” quali Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal e Man United.

A questo punto si attendono ulteriori novità nei prossimi giorni sul futuro di Kessie. Maldini, Boban e Massara vorrebbero un top-player in mezzo al campo dopo gli acquisti di Bennacer e Krunic, che vanno ad unirsi a Biglia, Calhanoglu e al rientrante Bonaventura.

