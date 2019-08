La Gazzetta dello Sport ha pubblicato la top60 dei ventenni più forti in Europa e al mondo. Nei primi dieci posti ci sono due milanisti: Donnarumma e Rafael Leao.

I giovani sono il motore delle grandi squadre e soprattutto del calciomercato. Vengono venduti a fior fior di milioni, sono protagonisti sui social. Sono sfrontati e spregiudicati, anche troppo.

Come ogni anno, la Gazzetta dello Sport ha pubblicato la lista dei sessanta ventenni più forti in circolazione. Gli autori hanno preso in considerazione soltanto quei giocatori nati dal 1 gennaio 1999 in poi.

Nella top10 ci sono due giocatori del Milan: uno è chiaramente Gianluigi Donnarumma, sicuramente il portiere più forte fra quelli della sua età e con un potenziale spaziale, l’altro invece è l’ultimo arrivato Rafael Leao, un promessa del calcio portoghese reduce da un’ottima annata dal Lille, in Ligue 1.

Donnarumma, il futuro è suo

Anche quest’estate si sono fatte sentire le sirene del Paris Saint–Germain per Gigio. Non esageriamo se consideriamo il nostro portiere uno dei più forti in circolazione, sicuramente il migliore fra quelli della sua età. Per il Milan è al centro del progetto: è lui il simbolo della rinascita rossonera.

Ha solo venti anni, ma ha già tre anni di esperienza da portiere titolare del Diavolo. Tre anni in cui ha vissuto cose che altri vivono in dieci anni di carriera. E le ha gestite tutte molto bene, con una maturità incredibile. Inevitabile la sua presenza in questa top10 della Gazzetta dello Sport.

E’ il futuro del Milan e il futuro della Nazionale azzurra. A vent’anni è già il portiere titolare anche dell’Italia. Ha bruciato tutte le tappe. E lo ha fatto con merito, talento e abnegazione. Rossonero purosangue, sfacciato con il più classico degli scugnizzi. Che fenomeno, Gigio.

Rafael Leao, il Milan ti aspetta

Proprio in questi giorni il Milan ha ufficializzato il suo acquisto. Rafael Leao arriva dal Lille per 30 milioni più il cartellino di Tiago Djalò, valutato circa 5 milioni. Una cifra molto alta che ha lasciato scettici la gran parte dei tifosi.

Eppure chi lo ha visto giocare è pronto a scommettere su di lui e sul suo futuro. E il fatto che sia in questa top10 è una chiara dimostrazione che di talento ne ha. In effetti è un giocatore interessante sotto tanti punti di vista.

In Francia lo hanno spesso paragonato a Kylian Mbappé perché ha quel tipo di caratteristiche. Ha corsa, ha dribbling e tecnica. A differenza del francese, però, ha una struttura fisica incredibile. Insomma, tutti gli ingredienti che servono per diventare grandi. Caro Leao, il Milan ti aspetta con ansia.

Gazzetta, top60 ventenni: i primi dieci

Donnarumma e Leao sono soltanto due dei primi dieci della top60 scelta dalla Gazzetta dello Sport. Insieme a loro ci sono i talenti più cristallini di tutta l’Europa: Sancho, De Ligt, Havertz, Vinicius, João Felix, Foden, Rodrygo, Sessegnon.

Fra questi ci sono due che sono stati protagonisti proprio in questi giorni del calciomercato: De Ligt e Joao Felix. Il primo è andato alla Juventus per 75 milioni, il secondo all’Atletico Madrid per 120 milioni. Cifre pazzesche ma inevitabili: talenti così passano una volta ogni pochi anni.

Anche Rodrygo è arrivato in Europa in questo mercato, anche se il Real Madrid aveva chiuso l’acquisto nei mesi scorsi: 45 milioni il costo complessivo dell’affare. Anche gli altri citati viaggiano a queste cifre. In fondo, sono i migliori talenti d’Europa in circolazione.

