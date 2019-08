Le reazioni social dei giocatori del Milan dopo l’amichevole, l’ultima di International Champions Cup, giocata ieri a Cardiff contro il Manchester United.

Il Milan ieri ha chiuso la propria International Champions Cup con il terzo risultato negativo: dopo le sconfitte per 1-0 contro Benfica e Bayern Monaco, la disfatta ai rigori ieri contro il Manchester United dopo il 2-2 dei 90 minuti regolamentari.

Tutte partite che sono servite alla squadra per mettere minuti nelle gambe e cominciare a mettere in pratica i dettami tattici di Marco Giampaolo. Sensazioni positive da tutte e tre le partite, dove il Milan ha creato molto e concretizzato poco sotto porta per mancanza di lucidità e cattiveria necessaria.

Nella partita di ieri c’è stato un netto salto di qualità, ed incisività sotto porta. Per non parlare dell’ottimo gioco espresso in fase di costruzione. Per quasi tutto il match hanno messo sotto una squadra, lo United, che giocherà la prima partita ufficiale in Premier League la prossima settimana, dunque nettamente avanti nella preparazione.

Man United-Milan: le reazioni social

I giocatori del Milan, come spesso capita dopo le partite, che siano ufficiali o solo amichevoli, scrivono le proprie reazioni sui social. In particolare su Instagram molti rossoneri hanno detto la propria sul 2-2 contro i Red Devils.

Gigio Donnarumma contento della “grande prova di carattere” della squadra. “Buona performance di squadra” per Mateo Musacchio, che ringrazia anche i tifosi rossoneri americani per la vicinanza durante il ritiro per le prime due partite di ICC. Senza troppi giri di parole Davide Calabria, tra i migliori del torneo: “Giochiamo. Impariamo. Cresciamo”.

“Un test importante, una buona gara contro il Manchester United, in uno stadio meraviglioso”, così Krysztof Piatek. “Concentrato nell’obiettivo”, André Silva, entrato gli ultimi venti minuti di gara ed ha anche segnato il rigore.

Non si concentra sulla partita in sé, quanto sui fischi ricevuti dagli ex tifosi rivali del Manchester United. Ecco il messaggio di Pepe Reina: “Ricordi… essere trattato come un ‘bastardo da baraccone’ dai tifosi dello United è stato un piacere per me”.

