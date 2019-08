Gattuso subito, Ancelotti il prossimo anno. Sarebbe questo il progetto di David Beckham per il suo Inter Miami, club di cui è proprietario.

Carlo Ancelotti potrebbe presto ritrovare David Beckham, chiaramente in luoghi e contesti completamente diversi. L’inglese ha avuto Carletto come allenatore durante la prima esperienza con la maglia del Milan dieci anni fa, nel 2009, e al Paris Saint-Germain.

Oggi vi abbiamo raccontato dell’idea Gennaro Gattuso da parte dell’inglese per il suo Inter Miami, squadra di cui è proprietario. Si tratta chiaramente di un’opzione del momento, perché invece per il futuro ha in mente già un progetto molto ambizioso.

Stando a quanto scrive The Sun, quello che sta per iniziare è l’ultimo anno di Ancelotti sulla panchina del Napoli perché il prossimo anno siederà su quella dell’Inter Miami di Beckham. Che, a partire dalla prossima stagione, parteciperà al maggior campionato americano, la Major League Soccer.

Un’indiscrezione clamorosa quella rivelata dal noto tabloid inglese. Ancelotti sta per iniziare la sua seconda annata da allenatore del Napoli: il primo è stato abbastanza positivo, anche se ci si aspettava qualcosa in più soprattutto in campionato. Troppo presto gli azzurri hanno mollato la presa sulla Juventus nella lotta per lo scudetto.

Ma la squadra partenopea ha giocato un ottimo calcio e adesso si è rinforzata. La speranza di Carletto è quella di portare a casa un trofeo anche in questa esperienza. Vedremo se poi effettivamente volerà in America per questa avventura. Che è affascinante per certi versi, soprattutto per il contesto che coinvolge anche Beckham.

