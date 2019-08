Calciomercato Milan: la dirigenza rossonera ha incontrato emissari dell’agenzia che si occupa di André Silva. L’attaccante può ancora lasciare Milanello.

A quest’ora André Silva avrebbe già dovuto essere un giocatore del Monaco, ma come sappiamo l’operazione è saltata proprio quando sembrava ormai chiusa. Il giocatore era ormai a Montecarlo e il Milan avrebbe incassato circa 30 milioni di euro, bonus compresi, dalla sua cessione.

Come spiegato da Oleg Petrov, direttore generale del club monegasco, c’è stato un problema di carattere economico a far saltare l’affare. Nonostante i rumors su una possibile riapertura della trattativa, in realtà la strada del Principato appare ormai chiusa per il centravanti portoghese. Si attendono altre offerte, che per adesso non sono arrivate.

Calciomercato Milan, incontro con la Gestifute per André Silva

Il quotidiano Tuttosport oggi spiega che ieri c’è stato un summit tra il Milan e alcuni rappresentanti della Gestifute, agenzia di Jorge Mendes che cura gli interessi di André Silva. Possibile che si sia parlato delle opzioni presenti per il futuro del giocatore, che interessa ad alcune società estere.

Il club rossonero spera ancora di riuscire a cedere l’attaccante cresciuto nel Porto. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara hanno bisogno di fare cessioni per poter fare altre operazioni di calciomercato in entrata. Il Milan ha bisogno di una seconda punta e crede ancora di poter arrivare ad Angel Correa dell’Atletico Madrid. Il problema è che i Colchoneros chiedono 50-55 milioni, troppi. Sta emergendo un’ipotesi alternativa che porta a Memphis Depay, visto che il Lione vorrebbe Jesus Suso. Ma per adesso non c’è una trattativa vera.

L’arrivo di Rafael Leao non basta a Marco Giampaolo, che vuole un altro rinforzo in attacco. La partenza di André Silva permetterebbe di dare l’assalto per un nuovo innesto. Si cerca un calciatore veloce e abile nel dribbling, capace di aggiungere alla squadra quelle caratteristiche che attualmente un po’ mancano.