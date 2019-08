Le parole di Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, riaprono diversi spiragli per la partenza di Correa in direzione Milan.

Il Milan aspetta e spera e prova a lavorare sui fianchi. L’affare che porterebbe in rossonero Angel Correa non è affatto chiuso, anzi, sembra una trattativa pronta a riaprirsi anche negli ultimi giorni della sessione di calciomercato estiva.

Come è noto, da settimane il club rossonero ha individuato in Correa il tassello mancante, quel talento di qualità e fantasia utile sia come trequartista dietro alle punte, sia come attaccante centrale in grado di duettare con Piatek. Insomma il calciatore ideale per far contento mister Marco Giampaolo.

Gazzetta – Fiorentina su Suso: Commisso prepara l’assalto

Milan, Simeone apre alla cessione di Correa

Parole confortanti su Correa per il Milan sono arrivate ieri da Stoccolma, dove si è giocata l’amichevole tra l’Atletico Madrid e la Juventus, per la cronaca vinta 2-1 dalla formazione spagnola.

L’argentino classe ’95 è entrato nel secondo tempo della sfida ed è stato elogiato in conferenza stampa post-match dal suo allenatore Diego Pablo Simeone, il quale però non ha escluso che gli intrecci di mercato potranno nel prossimo futuro anche far cambiare squadra al talentuoso fantasista: “Correa? Sono soddisfatto di lui, si sta allenando bene fin dall’inizio della preparazione estiva. Ma siamo aperti a tutto ciò che potrebbe accadere. E nel mercato le cose accadono sempre alla fine”.

Una sorta di segnale che Simeone ha lanciato al Milan e alle altre pretendenti: Correa piace al tecnico suo connazionale, ma per esigenze e sviluppi di mercato c’è la possibilità di una cessione entro la fine di agosto. Ora va capito se i rossoneri prenderanno la palla al balzo e torneranno subito all’assalto dell’ex San Lorenzo oppure se si attenderanno come previsto gli ultimi giorni della sessione estiva per tentare il colpaccio.

CorSport – Milan, Dani Olmo alternativa a Correa