Il PSG non guarda solamente in casa Milan nella ricerca di un nuovo portiere. Oltre a Donnarumma, Leonardo valuta pure Courtois e Navas del Real Madrid.

Da qualche tempo si riparla del rinnovato interesse del Paris Saint-Germain per Gianluigi Donnarumma. Il club francese punta a vendere Neymar per avere il denaro necessario a fare gli ultimi colpi di questa finestra estiva del calciomercato.

Venduto Kevin Trapp all’Eintracht Francoforte, ora il PSG vuole un altro estremo difensore e sembra che la fiducia in Alphonse Areola non sia massima. Il 26enne parigino non convince del tutto e dunque il direttore sportivo Leonardo pensa ad un innesto nel ruolo. Guarda in casa Milan, dove apprezza molto Gigio Donnarumma, ma valuta anche altre opzioni.

Leonardo non pensa solamente a Donnarumma: altre opzioni per il PSG

Donnarumma ha una valutazione sui 60 milioni di euro per il cartellino e di ingaggio ne percepisce 6 netti annui, dunque il PSG pensa a soluzioni più economiche. Nei giorni scorsi era emersa l’opzione Anthony Lopes, portiere del Lione con un contratto in scadenza a giugno 2020. Ma ne spuntano anche altre.

Secondo quanto riportato da Le10Sport, anche Thibaut Courtois e Keylor Navas del Real Madrid sono alternative prese in considerazione. Proprio con i blancos il PSG sta trattando il trasferimento di Neymar, dunque nei discorsi potrebbe anche uno dei due portieri. L’ex Chelsea è il titolare di Zinedine Zidane e sembra improbabile una sua cessione, ma il costaricano potrebbe partire.

Il preferito di Leonardo rimane Donnarumma, ma nel club parigino non sono tutti convinti di effettuare l’investimento e pertanto si valutano soluzioni differenti. Uno esperto come Navas potrebbe rappresentare il candidato adatto, utile anche per la crescita di Areola. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà, la cessione di Neymar è decisiva.

