Tiémoué Bakayoko, spunta l’ipotesi Paris Saint Germain: dopo averlo portato al Milan, Leonardo sarebbe pronto a scommetterci di nuovo

Futuro ancora indefinito per l’ex milanista Tiémoué Bakayoko. Messo alla porta al Chelsea dal neo tecnico Frank Lampard, tuttavia spunta una possibile pista a sorpresa per il classe 94: addirittura il Paris Saint-Germain.

Lo riferisce direttamente il Sunday Express in Inghilterra. Secondo il quotidiano, il club transalpino sarebbe alla ricerca di una diga in mediana e avrebbe posato gli occhi proprio sul calciatore di origini ivoriane nato proprio a Parigi.

Leonardo porta Bakayoko al PSG?

Sarebbe in particolare il Ds Leonardo a pensarci, lo stesso che la scorsa estate spinse per portarlo al Milan e che poi ha assistito a un graduale e importante exploit, anche se non è valsa la conferma.

Ma oltre all’ipotesi parigina per Bakayoko si è parlato anche di un ritorno al Monaco, dove ha già giocato tra il 2014 e il 2017 prima di trasferirsi proprio ai blues, e di un’opportunità in Turchia con la maglia del Galatasaray.

La conferma al Milan, ricordiamolo, è sfumata per motivi soprattutto economici ma anche comportamentali. Sarebbero infatti serviti 38 milioni di euro per riscattare il giocatore, impossibile senza la qualificazione in Champions League, ma la vicenda con Francesco Acerbi, il ritardo in allenamento e la lite con Gennaro Gattuso a bordo campo spazzarono via ogni minimo dubbio.

