Franck Kessie ha parlato a Milan TV delle sensazione in casa rossonera dopo l’amichevole contro il Cesena, e ha posto l’attenzione sull’adattamento al nuovo modulo di Giampaolo.

Franck Kessie è tornato da qualche giorno a lavorare con squadra e compagni a Milanello. Ha avuto poco tempo per conoscere Marco Giampaolo e i suoi nuovi dettami tattici.

Nel post-partita di Cesena-Milan, nella quale ha giocato l’ultimo breve spezzone di gara, ha parlato a Milan TV di diversi argomenti. In particolare ha posto l’attenzione sulla sua preparazione tattica e sulla capacità di accelerare adattamento e apprendimento dei nuovi dettami tattici del mister.

“Fisicamente – riferisce Kessie – sto lavorando piano piano, perché ho iniziato 10 giorni fa. Sto ritrovando la forma. Con Giampaolo abbiamo cambiato modulo, ora è un altro sistema di gioco e dobbiamo imparare velocemente. Io non sono andato in ritiro, dobbiamo imparare velocemente per raggiungere il resto della squadra“.

Kessie: “Buon test per Udinese-Milan. Siamo pronti”

Prosegue l’intervista di Kessie, che parla nello specifico dell’amichevole sul campo del Cesena e dell’imminente inizio della Serie A 2019/2020.

Sulla partita di ieri pareggiata 0-0 contro il Cesena, squadra militante in Serie C, ha dichiarato: “Sapevamo che non era facile. Quando giochi contro una squadra di categoria inferiore, quando giocano contro il Milan, danno tutto. È stato un buon test per tutti, perché domenica (contro l’Udinese, alla prima di Serie A, ndr) troveremo la stessa partita così. Dobbiamo prepararci a pensare al campionato”.

Infine sullo spogliatoio e sulla voglia di iniziare la stagione: “Lo spogliatoio sta bene, abbiamo fatto un grande mercato, ora tutti siamo pronti per iniziare. Manca solo l’Italia, siamo carichi, daremo tutto fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo”.

