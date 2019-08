Il Milan sta valutando la possibile cessione di Andrea Conti, dando uno sguardo anche all’eventuale sostituto. Spunta la pista Serge Aurier.

Non si sono ancora dissolte definitivamente le voci su una possibile partenza di Andrea Conti dal Milan. Il terzino classe ’94 resta, secondo i media, un nome spendibile nel mercato in uscita dei rossoneri.

Sulle sue tracce si sono mosse di recente ben due società importanti: il Parma, che vorrebbe prenderlo in prestito per farlo giocare con continuità e valorizzarlo, così come il Werder Brema che ha espresso giorni fa il desiderio di investire sull’ex Atalanta e portarlo immediatamente in Bundesliga.

CorSport – Milan, domani l’incontro con l’agente di Laxalt

Conti ancora sul mercato? Il Milan pensa al sostituto

Secondo ciò che scrive il Corriere dello Sport, il Milan avrebbe già in mente un possibile sostituto di Conti sulla fascia destra qualora nelle prossime due settimane si materializzasse la partenza del terzino 25enne.

L’obiettivo potrebbe essere Serge Aurier, laterale ivoriano del Tottenham classe ’92, finito ai margini nella rosa degli ‘Spurs’ nonostante con la partenza di Trippier sembrava potesse avere più spazio e considerazione. L’ex PSG ha voglia di giocarsi le sue carte altrove e potrebbe dunque rappresentare un’ipotesi idonea al Milan.

Un’indiscrezione che al momento però non sembra avere grossi fondamenti: il Milan non ha intenzione di cedere Conti, che ha sempre ammesso a sua volta di volersi giocare le proprie carte in rossonero dopo due anni ricchi di problemi fisici piuttosto seri. La possibilità di giocare in prestito con continuità lontano da Milanello sembra non essere così allettante.

Inoltre Aurier percepisce 4 milioni netti a stagione dal Tottenham e francamente pare difficile che, a mercato ormai chiuso, un club di Premier League pensi a liberarsi di un proprio calciatore così alla leggera.

Bennacer, Leao e Duarte: domani presentazione a Milanello