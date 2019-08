Milan, nuova idea per l’attacco: il prestito del 21enne Luka Jovic dal Real Madrid oltre all’approdo di Angel Correa. Le ultime

Madrid capitale spagnola e del mercato del Milan. Tutto infatti passa da lì: c’è il piano A, riconosciuto da tempo in Angel Correa, e quello B, riconoscibile invece in alcuni esuberi che il Real Madrid è pronto a proporre.

Ma il club rossonero, adesso, starebbe addirittura pensando di unire i due scenari. Quindi non più solo l’attaccante argentino, ma anche un nuovo affare con Florentino Perez dopo Theo Hernandez. Nel caso specifico, come rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, si tratterebbe di Correa più il 21enne Luka Jovic.

Milan, pronta un’eccezione su Jovic

Mentre il sudamericano approderebbe chiaramente a titolo definitivo, Jovic sbarcherebbe invece in prestito secco. Acquistato quest’estate per 60 milioni di euro, i blancos ci puntano in prospettiva ma attualmente lo ritengono comunque cedibile dato l’affollamento in avanti.

Si tratterebbe quindi di una formula che sin qui il Milan non ha mai utilizzato né preso in considerazione, ma sulla quale potrebbe esserci un’eccezione in base alle esigenze.

Ma prima le cessioni

Presente ieri in conferenza stampa, il Dt Paolo Maldini ha tracciato il percorso di questo rush finale di mercato: “Abbiamo due terzini in uscita (Laxalt e Strinic, ndr), mentre non ci sono novità su Correa ed è tutto fermo per Silva. Il mercato comunque è ancora aperto, mancano due settimane. Però dovremo avere un occhio di riguardo per gli esuberi”.

Prima le cessioni, quindi. Perché solo così sarà possibile affondare il colpo per uno scalpitante Correa, per il quale però si attende ancora uno sconto. La dirigenza, forte anche della forte volontà del giocatore, è fiduciosa: prima o poi, l’Atlético abbasserà le sue pretese.

Diego Laxalt è il primo della lista al momento, la richiesta resta di 15 milioni di euro e si registrano passi avanti con l’Atalanta. Ieri l’agente era a Casa Milan e domani sarà a Bergamo. Occorre accordarsi sulla formula basata sul prestito: i rossoneri vorrebbero l’obbligo, i nerazzurri solo il diritto.

