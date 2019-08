Accostato anche a Milan e Roma, adesso Mariano Diaz sembra essere finito nel mirino dell’Espanyol. Il Real Madrid attende una buona offerta per cedere l’attaccante.

Uno dei nomi più chiacchierati dell’estate è quello di Mariano Diaz, attaccante che il Real Madrid vuole cedere in questa sessione del calciomercato. Zinedine Zidane non lo considera utile al proprio progetto tecnico-tattico, dunque dovrà partire.

In queste settimane il nome del 26enne spagnolo naturalizzato dominicano è stato accostato a diversi club. Tra questi anche Milan e Roma. Ma se nel caso rossonero Diaz è stato solo proposto senza alcuno sviluppo concreto, sembra invece che nella capitale il giocatore venga maggiormente considerato come possibile rinforzo. Pure il Monaco si era interessato, ma in attacco ha preso prima Ben Yedder e poi Slimani.

Real Madrid, Mariano Diaz piace Espanyol

Secondo quanto rivelato dal Mundo Deportivo, adesso sulle tracce di Mariano ci sarebbe anche l’Espanyol. Il secondo club di Barcellona deve sostituire Borja Inglesias, finito al Betis Siviglia, e pertanto cerca un nuovo attaccante. Tra le opzioni considerate c’è anche il calciatore del Real Madrid, valutato circa 25 milioni di euro.

La curiosità è che l’attaccante ha già giocato per la squadra catalana tra il 2002 e il 2006, quando era giovanissimo. Un ritorno potrebbe non dispiacergli, anche se spera di approdare in una piazza più ambiziosa. L’Espanyol era indicato anche tra i club interessati ad André Silva, attaccante in uscita dal Milan, però in queste ore in Spagna non ci sono conferme su tale pista.

Dalla Francia insistono: Milan su Aurier se partisse Conti