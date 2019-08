Adil Rami ha militato in Serie A con la maglia del Milan, per poi indossare quelle di Siviglia e Marsiglia. Adesso potrebbe tornare a giocare in Italia.

Adil Rami è stato recentemente licenziato dal Marsiglia per comportamenti poco professionali. Nonostante la causa legale annunciata nei confronti del club, ora il giocatore comunque intende proseguire la propria carriera e sta cercando una squadra.

Sulle sue tracce ci sono società di diversi campionati. E sembra che in Italia, dove lo abbiamo già visto con la maglia del Milan, il difensore abbia una pretendente. Si tratta del Brescia. A rivelarlo è France Football. La neo-promossa in Serie A ha appena ingaggiato Mario Balotelli e cerca un rinforzo di esperienza in difesa adesso. Non a caso anche Ignazio Abate è finito nel mirino delle Rondinelle.

Rami può essere un profilo adatto alle esigenze di mister Eugenio Corini. Tuttavia, è normale che il centrale classe 1985 consideri molto anche l’aspetto economico. E il Brescia, dopo lo sforzo per Balotelli, potrebbe non offrire un ingaggio in linea con le pretese del francese. Anche Fenerbahce, Los Angeles FC, Tigres e Nizza stanno valutando la possibilità di prendere l’ex Milan.

