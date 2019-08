Ieri a Casa Milan c’è stata la visita del presidente del Pescara per parlare di alcune possibili operazioni di calciomercato. Richiesti Matteo Gabbia e Daniel Maldini.

Nella giornata di ieri a Casa Milan c’è stato un summit tra la dirigenza rossonera e il Pescara. Presenti il patron Daniele Sebastiani e il direttore sportivo Antonio Bocchetti, oltre all’agente Giuseppe Riso.

Secondo quanto raccolto dal giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia, il club abruzzese ha richiesto al Milan il prestito di Matteo Gabbia. Il difensore classe 1999 ha fatto bene nella passata stagione in Serie C alla Lucchese e ha ben impressionato pure nelle recenti amichevoli estive agli ordini di Marco Giampaolo. Il club rossonero ha risposto negativamente al Pescara, infatti intende tenersi Gabbia in squadra visto che Mattia Caldara rientrerà solamente a ottobre-novembre.

Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport aggiunge che la società abruzzese ci ha provato anche per Daniel Maldini. Un sondaggio per capire se vi fosse la possibilità di prendere il figlio di Paolo in prestito. Tuttavia, il Milan non vuole cederlo in questa sessione estiva del calciomercato. Il classe 2001 crescerà tra Prima Squadra e Primavera. Di un eventuale trasferimento di Daniel Maldini si potrebbe eventualmente ridiscutere a gennaio 2020, però per adesso la volontà del club appare chiara.

