La proposta economica del Monaco per Franck Kessie è tutt’altro che allettante. Il Milan non intende accettarla e difficilmente l’ivoriano andrà nel Principato.

Circolano ulteriori conferme sul pressing del Monaco per portare Franck Kessie nel Principato. Mister Leonardo Jardim ha bisogno di un rinforzo a centrocampo e l’ivoriano è un profilo che piace molto.

In Italia, comunque, risulta che il giocatore abbia voglia di rimanere al Milan. Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, conferma quanto già spiegato da Sky Sport. Kessie ha fatto sapere che il suo desiderio è quello di proseguire la propria carriera in maglia rossonera. Difficile immaginare una sua partenza.

Kessie, l’offerta del Monaco e la voglia di restare al Milan

Per una cessione dell’ex Atalanta servirebbe un’offerta importante sia per il cartellino che per l’ingaggio, cifre irrinunciabili. Tuttavia, da quanto trapela in Italia la proposta messa sul tavolo dal Monaco non è affatto di quelle alettanti. Dal Principato sono stati offerti circa 25 milioni di euro, una somma che è di almeno 10 milioni inferiore a quello che può essere ritenuto un prezzo più ragionevole.

Da ricordare che il valore residuo a bilancio del calciatore è di 19,2 milioni e il Milan per venderlo ambirebbe a fare una plusvalenza maggiore di quella prospettata accettando eventualmente l’attuale proposta monegasca. Oggi ci sembra difficile che possano esserci sviluppi che portino all’addio immediato di Kessie, che andrebbe poi sostituito pure. Attendiamo eventuali aggiornamenti.

Tanti rumors su Frank #Kessie al #Monaco, ma dall’entourage dell’ivoriano fanno sapere che il centrocampista sta bene al #Milan e vuole restare. Comunque la proposta in arrivo dal Principato è neppure così allettante per i rossoneri: 25 milioni. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 23 agosto 2019

Sky – Milan, risoluzione del contratto per Strinic: le ultime