Il Milan pensa anche a qualche giovane dal Sudamerica per rinforzare la squadra per il prossimo futuro: spunta il nome di Adolfo Gaich del San Lorenzo.

La situazione attuale del Milan non fa sorridere staff, calciatori e dirigenza, né tantomeno i tifosi che si aspettavano un’inizio di stagione migliore con Marco Giampaolo, Maldini e Boban.

Il calciomercato però va avanti, anche se per poco. E il Milan pare abbia messo gli occhi su un talento del Sudamerica. Gli scout rossoneri sono all’opera per provare a portare a Milanello possibili futuri talenti. Secondo indiscrezioni rivelate da Tuttomercatoweb.com, ci sarebbe un nuovo profilo nel mirino del club di via Aldo Rossi.

Il nome emerso quest’oggi è quello di Adolfo Gaich. È considerato uno dei nuovi talenti emergenti del Sudamerica e i rossoneri stanno studiando le mosse per anticipare la concorrenza.

Ecco chi è Adolfo Gaich, “El Tanque”



Ma conosciamo meglio questo calciatore appena accostato al Milan. Gaich è un classe 1999, ha compiuto 20 anni lo scorso 26 febbraio. Nato a Cordoba, in Argentina. Attualmente gioca nel San Lorenzo, con il quale ha un contratto fino al giugno 2021.

È un centravanti di ruolo. Alto 190 cm, piede preferito: destro. Dai dati di Transfermarkt, ci sono solo 12 presenze in Superliga con 2 gol all’attivo, e altre due presenze tra Copa Libertadores e Copa Sudamericana. Ha collezionato invece ben 14 presenze con la maglia della nazionale Argentina U-20, e segnato 7 gol. Il suo valore attuale sarebbe addirittura di 10 milioni di euro.

Da registrare dunque l’interesse del Milan, che si aggiunge a quello della Fiorentina. Probabile che ci siano altri club in Europa interessati a Gaich. Vedremo se i rossoneri chiuderanno l’operazione entro il 2 settembre o valuteranno l’acquisto nelle prossime sessioni di calciomercato.

