Franck Kessie è ancora nel mirino del Monaco per rinforzare il centrocampo. Lo riporta RMC Sport, che aggiunge che l’alternativa all’ivoriano è Tiémoué Bakayoko.

Manca meno di una settimana alla chiusura definitiva del calciomercato ma molti club, Milan compreso, non hanno ancora le idee completamente chiare, anzi. In via Aldo Rossi ci sono ancora possibili cessioni illustri.

È il caso di Franck Kessie, che dopo l’interesse del Wolverhampton ormai sfumato, visto che in Premier League il calciomercato in entrata è già chiuso dall’8 agosto scorso, è ancora tentato da altre squadre. Da giorni si parla di un forte interesse del Monaco, che per il proprio centrocampo starebbe pensando proprio all’ivoriano classe 1996 del Milan.

Monaco: idea Bakayoko se salta Kessie

Il Monaco ha fatto sapere di voler puntare su Franck Kessie. Già ieri i colleghi di RMC Sport riferivano che il club del Principato aveva come priorità l’acquisto dell’ivoriano.

Kessie infatti non pare godere di stima e fiducia assoluta di Marco Giampaolo, che già nelle scorse settimane aveva avvallato la sua cessione. A pochi giorni dalla fine del mercato, Kessie può concretamente lasciare i rossoneri senza creare troppi grattacapi al tecnico.

Cedendo Kessie per circa 25 milioni, il Milan realizzerebbe una plusvalenza e potrebbe chiudere subito per José Angel Correa in quanto si libererebbe di una quota di ammortamento di 6,4 milioni, oltre allo stipendio lordo di circa 4,2 milioni. Anche se l’acquisto di Correa non è esclusivamente dipendente da questa cessione in quanto l’impressione è che presto l’affare con l’Atletico Madrid si sblocchi.

Attenzione che qualora il Monaco dovesse non arrivare a Kessie in questi ultimissimi giorni, virerebbe su Tiémoué Bakayoko. L’ex centrocampista del Milan, ora tornato al Chelsea, è una delle riserve di Franck Lampard che non sembra intenzionato a dargli tanto spazio nel corso di questa stagione.

