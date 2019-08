Angel Correa oggi non ha svolto l’allenamento con l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Indizio di calciomercato? Non proprio, il passaggio al Milan è distante.

Nonostante alcune indiscrezioni dessero Angel Correa vicino al Milan, la situazione sembra differente. Non c’è ancora alcun accordo tra il club rossonero e l’Atletico Madrid, dunque il trasferimento non si può concretizzare.

Il Mundo Deportivo rivela che anche oggi il giocatore non si è allenato con la squadra di Diego Simeone, che sta preparando la prossima partita di Liga contro l’Eibar. Il club madrileno ha spiegato che l’assenza è stata determinata da un piccolo problema di salute. Niente di grave e nessun indizio di calciomercato dietro alla sua non presenza alla seduta odierna.

Milan, Correa rischia di sfumare: qual è l’alternativa?

Il Milan è sempre sulle tracce di Correa, ma l’offerta avanzata non ha convinto l’Atletico Madrid. Non è escluso che nelle prossime ore lo scenario possa cambiare, con le parti che si potrebbero avvicinare o allontanare definitivamente. Da ricordare anche la necessità del club rossonero di fare qualche cessione per finanziare il mercato in entrata. A breve dovrebbe partire Diego Laxalt in direzione Torino e si spera di riuscire a cedere pure André Silva, sul quale è spuntato lo Schalke 04 in queste ore.

Ovviamente il Milan valuta anche delle alternative a Correa, che non può essere l’unico nome nella lista della dirigenza. Nelle scorse ore è risputato Everton Sousa Soares, ma trovare l’accordo con il Gremio appare complicato. Il talento brasiliano sarebbe un ottimo colpo, però ci sembra difficile che si concretizzi in questi giorni.

