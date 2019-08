Le ultime sul calciomercato del Milan da Gianluca Di Marzio. Nuovo tentativo per Angel Correa, contatti col Gremio per Everton.

Il Milan domani giocherà contro il Brescia e l’attenzione è tutta lì. Ma lunedì è l’ultimo giorno per il calciomercato e c’è l’urgenza di completare la rosa con un altro attaccante. Da un mese e mezzo l’obiettivo è sempre lo stesso: Angel Correa.

A fine luglio l’argentino era praticamente preso ma il mancato accordo per André Silva al Monaco ha fatto saltare tutto. Il portoghese non ha trovato altre sistemazioni finora e difficilmente riuscirà a farlo in questi giorni. Alfredo Pedullà ha parlato di un possibile scambio col Genoa con Christian Kouamé ma è soltanto un’ipotesi al momento.

Intanto Gianluca Di Marzio a Sky Sport riporta di un altro tentativo in giornata per Correa. Ci sarebbe stato un contatto fra Zvonimir Boban e l’Atletico Madrid ma ancora una volta non si è arrivati ad un accordo. Difficilmente arriverà in questi giorni ma ovviamente non bisogna escludere nulla. Nel frattempo ci sono novità su Everton.

Vi abbiamo già raccontato le voci che arrivano dal Brasile: per Globesporte, il Milan avrebbe offerto meno di 30 milioni per Everton. Un’indiscrezione che Di Marzio non ha confermato. Il giornalista, però, ribadisce che qualche contatto c’è ma che la richiesta del Gremio è di almeno 35 milioni. L’obiettivo dei rossoneri è di prendere un giocatore utile e funzionale.

