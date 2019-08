Marco Giampaolo al termine dell’allenamento di rifinitura a Milanello ha diramato la lista dei giocatori convocati per Milan-Brescia. Domani la squadra sarà impegnata a San Siro nella seconda giornata di campionato e sarà chiamata a vincere.

Nell’elenco si rivide Pepe Reina, che ha superato i problemi fisici che gli avevano impedito di esserci a Udine. Assente ancora Lucas Biglia, che non ha recuperato ancora dal guaio muscolare della scorsa settimana. Non sorprendono le esclusioni di Mattia Caldara e Theo Hernandez, ovviamente. Manca pure Diego Laxalt, oggi a Torino per visite mediche e firma. C’è invece André Silva, nonostante le voci di calciomercato che lo danno in uscita.

Di seguito la lista completa dei convocati di mister Giampaolo per Milan-Brescia.

PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Reina, Soncin.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessié, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI

Borini, Castillejo, Leão, Piątek, André Silva, Suso.

