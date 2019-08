Calciomercato Milan: priorità ancora a José Angel Correa. I rossoneri faranno un ultimo tentativo per l’attaccante argentino, provando a convincere l’Atletico Madrid.

La priorità del Milan per rinforzare l’attacco resta José Angel Correa. Il club ha ottenuto il sì dell’argentino da un mese, e addirittura si era arrivati ad un’intesa sull’ingaggio (3,5 milioni di euro netti a stagione).

L’accordo economico tra i due club, a quel punto, sembrava un ostacolo non impossibile da superare, ma la distanza nel corso delle settimane è rimasta tanta, e nessuna delle due parti si è avvicinato alzando l’offerta o riducendo la richiesta.

E si è giunti a due giorni dalla chiusura del calciomercato con un’operazione per nulla vicina alla conclusione, che ne blocca peraltro un’altra (se non va via Correa, l’Atletico Madrid non comprerà Rodrigo dal Valencia).

Calciomercato Milan, Correa: ultimo tentativo



A questo punto, visto che la fine è vicina (il calciomercato, come sappiamo, chiuderà lunedì alle ore 22) si rischia che tutto salti definitivamente. Il Milan potrebbe non avere tempo per trovare un’alternativa, anche se sta studiando da giorni qualche profilo (Everton Soares su tutti).

Quello di José Angel Correa però è il nome che più di tutti convince la dirigenza del Milan e probabilmente lo stesso Marco Giampaolo, che con sé avrebbe un giocatore duttile capace di fare la seconda punta e l’esterno, e adattarsi anche da trequartista.

Il Milan farà dunque un ultimo tentativo per Correa. A riportarlo sono i colleghi di calciomercatom.com. Paolo Maldini e Zvone Boban dovranno provare a convincere l’Atletico Madrid ad accettare la proposta economica fatta, magari facendo valere la volontà del giocatore stesso che da tempo ha dato il proprio consenso al trasferimento a Milanello.