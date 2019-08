Milan-Brescia è la seconda giornata di Serie A, si gioca a San Siro alle ore 18:00. Segui con noi la diretta in tempo reale!

12:00 – Il fischio d’inizio di Milan–Brescia è fissato alle ore 18:00! Qui gli aggiornamenti minuto per minuto.

Il Milan torna a giocare a San Siro. Dopo il brutto esordio contro l’Udinese, la squadra rossonera giocherà contro il Brescia la seconda giornata di Serie A. Marco Giampaolo sa che questa è una partita importante e da non sbagliare.

I rossoneri hanno disputato un buon pre-campionato nell’International Champions Cup per poi venir meno nell’ultima amichevole contro il Cesena. Alla Dacia Arena la prestazione è stata negativa sotto ogni punto di vista. Non si è vista la mano del nuovo allenatore, che nel post-partita ha annunciato cambi di formazione. Tutt’altro umore per il Brescia, che invece al debutto ha ottenuto una importante vittoria contro il Cagliari in trasferta.

Milan-Brescia, le probabili formazioni

Marco Giampaolo dovrebbe giocare col 4-3-2-1, quindi con Jesus Suso e Samu Castillejo alle spalle di Krzysztof Piatek. Questa è la modifica che il tecnico aveva annunciato nel post-Udine, ma ieri in conferenza stampa ha chiarito che, dal punto di vista concettuale, non cambia assolutamente nulla.

A centrocampo confermato anche Fabio Borini con il debutto di Ismael Bennacer in regia: per completare il trittico, Paquetà sembra in vantaggio su Hakan Calhanoglu. La difesa è la solita, senza modifiche: Musacchio affianca capitan Alessio Romagnoli, Rodriguez a sinistra e Davide Calabria a destra. A questi due si chiede maggior coraggio in fase offensiva.

Corini invece ripropone quasi lo stesso undici che la scorsa settimana ha battuto il Cagliari in Sardegna. L’unica modifica potrebbe essere in attacco con il rientrante Torregrossa al posto di Ayé. Ricordiamo che Mario Balotelli non è convocato perché non è ancora al top della condizione. Dovrebbe essere a disposizione per dopo la sosta.

Milan (4-3-2-1) – Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Bennacer, Paquetá; Suso, Castillejo; Piatek. All. Marco Giampaolo

Brescia (4-3-3) – Jorenen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek, Torregrossa, Donnarumma

