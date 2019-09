Il calciomercato estivo 2019 ha fatto registrare diversi record: giro d’affari di oltre 5 miliardi di euro nei top 5 campionati europei. Di seguito cifre e dettagli.

Nel corso del calciomercato 2019 sono state tante le trattative concluse tra i vari club e il giro d’affari è stato da record. Sono 5,5 i miliardi di spesa totale nei Top5 campionati europei, ovvero: Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1.

Analiziamo el dettaglio le spese dei vari campionati. Partiamo dagli acquisti più onerosi. In Liga sono arrivati Joao Felix dal Benfica all’Atletico Madrid per 126 milioni, segue Antoine Griezman al Barcellona per 120 milioni, poi Eden Hazard dal Chelsea al Real per 100 milioni. Soltanto le tre big spagnoli hanno investito per tre giocatori quasi 350 milioni. E ricordiamo che solo all’ultimo giorno è saltato il ritorno di Neymar.

In Serie A la spesa maggiore è stata Jordan Lukaku dal Manchester United all’Inter per 65 milioni (più 13 circa di bonus) e Matthijs De Ligt dall’Ajax alla Juventus per 70 milioni di euro. Il Milan ha speso circa 78 milioni di euro per 6 acquisti (prestito gratuito di Rebic compreso).

Top5 campionati europei: le spese del calciomercato 2019

Secondo i dati del gruppo finanziario “Deloitte Sports Business Group“, spesa totale dei “Big fives” campionati principali è stata di 5,5 miliardi di euro (6,13 miliardi di dollari). L’esborso è stato di 0,9 miliardi di euro in più rispetto al record precedente stabilito nel 2018.

1) PREMIER LEAGUE – Ovviamente è il campionato inglese ad aver fatto registrare il giro d’affari più importante: spesi 1,55 miliardi di euro, con una spesa netta di 635 milioni di euro. Non si tratta di record però, perché rispetto all’estate scorsa sono stati spesi 50 milioni di sterline in meno.

2) LIGA – I club spagnoli hanno speso 1,37 miliardi di euro, stabilendo un nuovo record. Per la prima volta, addirittura, si è superata la quota di 1 miliardo di euro.

3) SERIE A – Nel dettaglio, i club del campionato italiano hanno speso 1,17 miliardi di euro, confermandosi il terzo campionato per giro d’affari.

4) BUNDESLIGA – I club tedeschi, con il Bayern Monaco in cima, hanno speso una cifra totale di 740 milioni di euro.

5) LIGUE 1 – Il campionato “più povero” tra le top5 europee è quello francese, che ha speso 670 milioni di euro.

Ricordiamo che tutti i campionati sopracitati, eccetto la Premier League, hanno registrato il record di spesa nel corso di questa lunga estate 2019 di calciomercato.

