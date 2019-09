Lucas Biglia si è allenato in palestra oggi. Marco Giampaolo spera di averlo a disposizione per Hellas Verona-Milan. Buone notizie da Theo Hernandez.

Il Milan ha iniziato la stagione senza due pedine importanti: Lucas Biglia e Theo Hernandez. Dal terzino sono arrivate buone indicazioni e infatti fra domani e venerdì potrebbe allenarsi col gruppo.

Il francese potrebbe essere a disposizione per la partita contro l’Hellas Verona, in programma al rientro dopo la sosta per le Nazionali. Lo stesso spera di fare anche Biglia, alle prese con un problema all’adduttore sinistro: l’argentino ha saltato le prime gare di questo campionato e ora Marco Giampaolo spera di poterlo convocare per la terza di Serie A che si giocherà al Marcantonio Bentegodi. Una trasferta sempre molto difficile contro una neopromossa.

Milan, Biglia: ecco le sue condizioni

Il centrocampista si è allenato in palestra oggi, quindi non è ancora recuperato. Ma lo staff medico e il giocatore sono al lavoro per riuscire a rimetterlo in sesto in vista del rientro in campionato fra due settimane. Per fortuna c’è questo periodo di stop. Giampaolo, nonostante Ismael Bennacer sia già ben inserito, considera Biglia molto importante per la sua squadra e il suo modo di giocare. Non è un caso se nelle prime amichevoli a luglio era stato sempre fra i migliori in campo.

L’argentino è l’uomo di esperienza che può aiutare la squadra a mantenere un certo livello di attenzione in alcune fasi della partita. Ha le qualità necessarie per ricoprire il ruolo di regista ed ha un livello tecnico molto molto. Per il Milan rappresenta un’arma in più ed è probabile che il tecnico, pur di inserirlo in formazione, possa pensare a qualche variazione con Bennacer mezzala. Ma queste sono soltanto ipotesi al momento.

Duarte: “Spero di seguire le orme dei brasiliani del Milan”