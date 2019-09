Possibile panchina per il rossonero Jesus Suso nella gara di qualificazione europea tra la Romania e la sua Spagna, valida per il gruppo F.

Giorni di impegni internazionali e di sosta automatica dei vari campionati europei. L’inizio di settembre è, come di consueto, dedicato alle Nazionali e alle gare di qualificazione.

In vista di EURO 2020, manifestazione programmata per la prossima estate, scatta stasera l’incontro molto intrigante tra la Romania e la Spagna, che si disputa a Bucarest a partire dalle ore 20:45 (diretta tv su Canale 20).

Il match, valido per il gruppo F di qualificazioni europee, vedrà le ‘Furie Rosse’ cercare la quinta vittoria consecutiva del girone contro i rivali romeni che è al secondo posto con 7 punti al pari della Svezia. Una trasferta difficile quella di Bucarest per una squadra, quella iberica, scossa anche per la scomparsa recente e scioccante della figlia del c.t. Luis Enrique.

Come riferito dai vari media, anche in Spagna, non dovrebbe partire titolare il milanista Jesus Suso. Il classe ’93, rientrato nel giro della sua Nazionale, pare destinato ad iniziare l’incontro dalla panchina vista l’ampia concorrenza in attacco. Al suo posto, quello di esterno destro offensivo, dovrebbe giocare Rodrigo, attaccante del Valencia.

Le probabili formazioni del match:

ROMANIA (4-3-3): Tatarusanu; Benzar, Chiriches, Grigore, Tosca; Stanciu, R.Marin, Anton; Deac, Puscas, Grozav. All: Contra.

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Diego Llorente, Jordi Alba; Sergio Busquets, Saul, Parejo; Rodrigo, Paco Alcacer, Oyarzabal. All: Moreno.

