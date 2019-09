Il Milan riabbraccerà presto Theo Hernandez, ormai prossimo al rientro. Come cambierà la squadra di Giampaolo con il terzino sinistro francese: l’analisi.

Un colloquio domenicale con Paolo Maldini sulle spiagge di Ibiza, la trattativa con il Real Madrid e l’acquisto da parte del Milan: stiamo parlando di Theo Hernandez, uno dei primi rinforzi rossoneri dell’estate 2019.

Purtroppo dopo qualche allenamento e la partita in International Champions Cup contro il Bayern Monaco lo scorso 24 luglio, il francese ha subito una distorsione alla caviglia destra che lo ha costretto a saltare parte della preparazione estiva e soprattutto le prime due giornate di campionato.

Manca però poco per rivederlo in campo, pronto a giocarsi il posto da titolare con Ricardo Rodriguez, per dare più spinta e freschezza alla fascia sinistra milanista.

Milan, riecco Theo Hernandez



Ormai prossimo il suo rientro in campo. L’infortunio è ormai alle spalle. Ieri ha ancora svolto un programma individuale – come riporta oggi La Gazzetta dello Sport -, non partecipando alla partitella tra prima squadra e under-18 a Milanello. Da martedì sarà a disposizione a pieno regime e parteciperà a tutti gli allenamenti insieme al gruppo.

Il Milan della scorsa stagione ha sofferto e non poco la mancata spinta sulle fasce. Soprattutto sulla sinistra Ricardo Rodriguez, praticamente sempre titolare con Gattuso, ha sempre manifestato scarsa propensione alla zona offensiva. Giocate semplici e prevedibili, che nel corso di una partita non risultano mai, o quasi, incisive.

Di altra pasta è invece Theo Hernandez, a cui piace attaccare e far male alle difese avversarie. Seppur siano stati pochi i minuti giocati, in quel suo esordio estivo con il Milan aveva fatto vedere grandi cose.

Theo Hernandez ideale per Giampaolo

Come cambia il Milan con Theo Hernandez sarà interessante vederlo nel corso delle prossime uscite, quando mister Giampaolo lo schiererà con continuità.

Sappiamo bene quanto sia importante nel 4-3-1-2 un terzino di spinta, capace di andare sempre sul fondo a crossare per le punte, dribblare, creare superiorità numerica o magari di rientrare verso il centro del campo per creare spazi agli inserimenti da dietro dei compagni. Tutte caratteristiche che Theo ha e che possono fare la differenza.

Anche in caso di 4-3-3 o 4-3-2-1 che dir si voglia, moduli che Giampaolo potrebbe schierare prossimamente, l’impatto di Hernandez può essere devastante. Krzysztof Piatek e compagni potrebbero trarre grandi benefici dal ritorno in campo di Theo. Il mister lo aspetta, così come i tifosi, i quali sono curiosi di vederlo all’opera con la maglia rossonera.

