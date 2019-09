Milan, ‘sfida’ aperta tra Ricardo Rodriguez e Theo Hernandez. Lo svizzero, in gol con la Svizzera, manda un messaggio forte e chiaro. Ma l’ex Real Madrid è ormai pronto

Ricardo Rodriguez, gol in nazionale con un messaggio forte e chiaro: venderà cara la pelle. Perché il terzino del Milan, titolare inamovibile con Gennaro Gattuso, punta al posto fisso anche con l’arrivo di Theo Hernandez, malgrado sia stato scelto direttamente da Paolo Maldini.

Tuttavia – evidenzia Tuttosport oggi in edicola – per lo svizzero ora arriva il difficile. Perché Hernandez si è ormai messo definitivamente alle spalle l’infortunio ed è pronto a rientrare a tutti gli effetti. Venerdì non ha preso parte alla partitella contro l’Under 18 vinta 8-1, ma alla ripresa degli allenamenti spingerà sull’acceleratore.

L’obiettivo dello spagnolo è tornare in campo a Verona anche solo per pochi minuti, per poi giocarsi il derby alla pari con Rodriguez. Quest’ultimo, tuttavia, al momento parte in vantaggio poiché ha svolto molti più allenamenti con Giampaolo.

L’ex Real Madrid gli era davanti nella gerarchie prima dell’infortunio, e ora quindi dovrà risalire la china. Se Rodriguez interpreta il ruolo con ordine ed equilibrio, Hernandez spicca per corsa, tecnica e personalità. Caratteristiche – conclude Ts – che forse sono mancate in casa Milan finora, e che potrebbero valorizzare anche quel Krzysztof Piatek finora spento.

