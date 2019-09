Il Milan vuole di più da Franck Kessie: il mediano ivoriano, dopo essere stato confermato in rosa, deve trovare continuità e sicurezze.

Stasera Franck Kessie giocherà con la sua Nazionale, la Costa d’Avorio, in amichevole. Poi sarà tempo di rituffarsi ancora una volta nell’avventura milanista.

Il centrocampista classe ’96 non ha impressionato nelle prime due giornate di campionato. Prove scialbe e senza guizzi quelle di Kessie contro Udinese e Brescia, forse anche per colpa di una condizione atletica ancora poco proficua.

La speranza del Milan è che dopo la sosta per le Nazionali Kessie faccia finalmente il salto di qualità. L’ivoriano resta un calciatore importante nella rosa rossonera, visto che sa unire grande fisicità ad una tecnica di base eccellente.

Inoltre il club in estate ha scelto di trattenerlo, nonostante i rumors che lo vedevano accostato al Wolverhampton. Kessie deve sfruttare la chance concessagli dal Milan anche per questa stagione sportiva, nella speranza di trovare un elemento tatticamente utile alla causa.

Intanto dovrebbe essere confermato titolare anche nella prossima gara di campionato a Verona. Nonostante il centrocampista africano tornerà soltanto domani dagli impegni della sua Nazionale. Una linea mediana composta da Kessie e Paquetà in mezzala e Bennacer (o Biglia) in cabina di regia deve rappresentare una certezza per il Milan del presente e del futuro.

Giampaolo attende Rebic: difficilmente sarà titolare in Verona-Milan