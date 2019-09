Procede la preparazione del Milan per il match contro il Verona di domenica. Oggi presente Frederic Massara a Milanello. Domani prevista doppia seduta.

Questa mattina secondo allenamento settimanale a Milanello per i rossoneri: la squadra si è ritrovata alle ore 10 per iniziare la preparazione mirata al prossimo incontro di Serie A che vedrà i rossoneri impegnati al Bentegodi domenica 15 settembre alle 20:45 contro il Verona.

Al centro sportivo di Carnago, per seguire l’allenamento mattutino della squadra, c’era Frederic Massara. Il direttore sportivo rossonero ha seguito per intero la seduta agli ordini di mister Marco Giampaolo. Di seguito il report completo da acmilan.com:

Verso Verona-Milan: secondo allenamento settimanale

Procede dunque la preparazione dei rossoneri al prossimo impegno in campionato. Ieri sono rientrati sei nazionali, mentre domani rientreranno tutti gli altri.

Squadra divisa in due gruppi, il primo ha iniziato l’attivazione muscolare in palestra per poi uscire sul campo dove ha effettuato una serie di esercitazioni tecniche: smarcamento da controllo orientato e tiri in porta, uno due per poi scattare in area a ricevere il cross e serie di tiri da fuori area.

Il secondo gruppo, dopo aver svolto il riscaldamento in palestra, è uscito sul campo per una sessione tattica con focus particolare sulla fase difensiva e una partitella finale su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi.

Il programma previsto per domani, giovedì 12 settembre, prevede una doppia seduta di allenamento: prima sessione alle 10:30, nel pomeriggio in campo alle 16:30.

Target practice 🔴⚫ Tiro al bersaglio 🔴⚫#ForzaMilan pic.twitter.com/Kxyy4Ce5if — AC Milan (@acmilan) 11 settembre 2019

Il Milan su Fifa 20 Ultimate Team: overall e statistiche