Lucas Biglia scalda i motori: l’argentino dopo l’infortunio di qualche settimana fa è pronto a ripartire ed a mettersi a disposizione.

Buone notizie per il Milan che arrivano dall’infermeria: Lucas Biglia può dirsi completamente recuperato ed arruolabile da mister Marco Giampaolo.

Il centrocampista argentino ha saltato le prime due gare di campionato. Colpa di un consueto infortunio muscolare occorsogli poco prima del debutto ufficiale contro l’Udinese.

Per sostituire l’esperto metronomo, mister Giampaolo ha fatto affidamento prima a Hakan Calhanoglu, schierato a Udine nell’inedito ruolo di regista, poi al neo acquisto Ismael Bennacer, autore di una buona prestazione contro il Brescia.

Come riportato da Sky Sport, Biglia è tornato ad allenarsi in gruppo già da martedì scorso, quando ancora dovevano rientrare diversi nazionali impegnati con le rispettive selezioni. Dunque i problemi muscolari appaiono ormai alle spalle.

L’argentino ora entra in ballottaggio proprio con Bennacer, calciatore di undici anni più giovane e pronto a diventare titolare. In prospettiva il Milan sicuramente punterà sull’ex Empoli, ma non è escluso che in momenti più complessi e delicati Giampaolo possa far affidamento su Biglia, mediano d’esperienza e affidabilità.

In vista di Verona-Milan di domenica prossima dunque i rossoneri potrebbero anche pensare di ripresentare Biglia dal 1′ minuto; Giampaolo dovrà scegliere se puntare sul classe ’86, reduce da un infortunio ma in gruppo da giorni, oppure su Bennacer che ha giocato di recente due gare con la sua Algeria.

