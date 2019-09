Primo allenamento assoluto per Ante Rebic oggi a Milanello: le foto del club rossonero testimoniano il ‘debutto’ del croato.

Il Milan finalmente è al completo. Dopo la sosta per le gare delle varie nazionali, il tecnico Marco Giampaolo ritrova tutti i suoi calciatori.

La missione è quella di preparare al meglio la trasferta di domenica a Verona, contro l’Hellas che rappresenta una bestia nera per i rossoneri.

Oggi allenamento pomeridiano in quel di Milanello: come detto sono rientrati i nazionali, con particolare curiosità per Ante Rebic. L’attaccante croato, ultimo acquisto in ordine di tempo del mercato estivo, ha svolto oggi la sua prima sessione con i nuovi compagni.

Dopo gli impegni con la Nazionale croata dunque Rebic si è unito al gruppo e si è fatto subito trovare pronto nella seduta tecnico-tattica di oggi. Il tutto sotto gli occhi di Paolo Maldini che, come pubblicato sui profili social del club, ha assistito in prima persona alla sessione.

Difficile sarà vedere Rebic in campo da titolare in Verona-Milan di domenica al ‘Bentegodi’, ma l’ex di turno (ha giocato in Veneto nel 2016) vuole prenotare un posto tra i convocati. Con la speranza di poter già entrare a gara in corso e rendersi utile da subito.

