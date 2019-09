Pronto a rientrare in gruppo Lucas Paquetà; il centrocampista di talento torna a Milanello oggi dopo le prove con la Seleçao.

Non felice l’ultima apparizione di Lucas Paquetà con il suo Brasile. Il talento del Milan è subentrato nel finale durante la sorprendente sconfitta della Seleçao contro il Perù.

Già oggi però, come sostenuto da Sky Sport, il classe 1997 sarà di ritorno a Milanello. Paquetà rientrerà in gruppo nel pomeriggio, per l’allenamento odierno. In questo modo mister Marco Giampaolo avrà a disposizione l’intera rosa per preparare al meglio la sfida contro l’Hellas Verona.

Sarà interessante capire le condizioni atletiche e muscolari di Paquetà dopo il viaggio intercontinentale per gli impegni della sua Nazionale. Al match del ‘Bentegodi’ mancano ancora più di tre giorni, tempistica ideale per recuperare il ritmo.

Ma nelle intenzioni del tecnico abruzzese sembra esservi quella di confermare per 10/11 la formazione titolare di Milan-Brescia di due domeniche fa: dunque Hakan Calhanoglu come mezzala sinistra titolare preferito allo stesso Paquetà.

Il talento carioca ha dunque tre allenamenti per sperare di convincere Giampaolo a promuoverlo dal 1′ minuto nel ruolo in cui ha fatto molto bene lo scorso anno. La speranza dei tifosi milanisti è che questo, per Paquetà, possa essere l’anno delle conferme e della consacrazione tecnica e caratteriale.

Calciomercato Milan, tentativi per Sanson e Matic in estate – VIDEO