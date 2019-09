Alla vigilia del match tra Verona e Milan i rossoneri cominciano a svelare quella che sarà la formazione titolare per la terza giornata.

Enorme l’attesa per la ripartenza del Milan in campionato, dopo due settimane di sosta per le Nazionali. I tifosi rossoneri non vedono l’ora di tornare ad ammirare la propria squadra.

In vista della sfida contro il Verona, come ammesso anche da Sportmediaset, il tecnico Marco Giampaolo cambierà il meno possibile. I nuovi acquisti infatti dovranno attendere, a cominciare da Ante Rebic, presentato ieri alla stampa ma ancora non pronto al 100%.

L’unico dei volti nuovi estivi che dovrebbe partire titolare al Bentegodi è Ismael Bennacer, proprio colui che ha strappato la maglia numero 4 a Rebic. Il regista sarà ancora in campo dal 1′ minuto dopo l’esordio contro il Brescia.

Per il resto Giampaolo non si smuove dalle sue prime certezze: conferma per il modulo ad ‘Albero di Natale’, con due mezze punte (Suso e Castillejo) alle spalle di un’unica punta, ovvero Krzysztof Piatek.

Il polacco, bocciato contro il Brescia e rimasto in panchina in favore di André Silva, sarà dunque l’unico cambio di formazione previsto per domani. Per il resto il Milan verrà confermato per 10/11. Ben cinque dei sei neo acquisti estivi dovranno attendere il loro turno con pazienza.

La probabile formazione anti-Verona:

(4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Castillejo; Piatek.

