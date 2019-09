I due registi del Milan attuale si giocano una maglia da titolare: Lucas Biglia e Ismael Bennacer sono pronti a duellare.

A qualcuno il mercato estivo del Milan non è piaciuto, probabilmente perché non sono stati fatti investimenti ultra-milionari come altre concorrenti in Serie A.

Ma la missione di Paolo Maldini e compagnia si è compiuta: il Milan vanta ad oggi una rosa completa, con almeno due scelte per ogni ruolo. Basti vedere la cabina di regia, reparto in cui Marco Giampaolo ha l’imbarazzo della scelta.

Il tecnico rossonero dovrà scegliere se puntare su Lucas Biglia, uno dei veterani del gruppo, oppure sul giovane Ismael Bennacer, appena arrivato da Empoli. L’algerino ha 11 anni in meno del compagno di reparto, ma a livello di personalità non ha nulla da invidiare.

Ieri in conferenza stampa Giampaolo ha fatto intendere di potersi affidare ad entrambi, senza però ammettere preferenze o svelare chi sarà titolare stasera contro l’Hellas Verona. Secondo Tuttosport le quotazioni di Biglia sarebbero però in evidente ascesa.

In una fase delicata ed iniziale della stagione infatti il Milan potrebbe affidarsi più alla vecchia guardia, all’esperienza dei calciatori che conoscono meglio l’ambiente. Ma tutto verrà deciso soltanto pochi minuti prima del fischio d’inizio (ore 20:45) del Bentegodi.

Due calciatori forti e affidabili, ma con qualità leggermente diverse: Biglia è un ‘ragionatore’, un metronomo vecchia maniera che sa far girare il pallone con intelligenza. Bennacer è più spensierato, ha qualità da fantasista ma piedi da regista. Per una volta il Milan a centrocampo si può sentire al sicuro.

