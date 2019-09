Dopo la clamorosa esclusione contro il Brescia, il polacco Piatek tornerà oggi al centro dell’attacco del Milan senza avere più alibi.

L’oggetto misterioso dell’inizio di stagione del Milan è proprio lui: Krzysztof Piatek, il bomber polacco che è ancora a digiuno di gol da quando ha ricominciato a lavorare in estate con i rossoneri.

Sembra un paradosso, visto che lo scorso anno Piatek, prima con il Genoa e poi con il Milan, ha segnato una valanga di reti. La sua maggiore qualità è stata quella di approcciare al meglio con entrambi i club, timbrando il cartellino fin da subito.

Sembra però lontana anni luce la doppietta scintillante con cui Piatek mise in ginocchio il Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia appena sbarcato a Milanello. Oggi il polacco sembra avere le polveri bagnate, fatica a trovare la via della rete e partecipa ancora troppo poco al gioco corale della squadra.

Come sottolineato oggi da Tuttosport, dopo l’esclusione clamorosa in Milan-Brescia, Piatek avrà una nuova chance da titolare. L’ex genoano sarà in campo contro l’Hellas Verona, nella speranza di ritrovare gol e fiducia, seguendo in primis i consigli lanciati ieri in conferenza da Marco Giampaolo.

Il tecnico chiede a Piatek di muoversi di più, fare reparto e venire incontro ai compagni. Non deve pensare solo alla profondità e alle giocate in area avversaria, ma comportarsi da attaccante completo qual è. Una cosa è certa: se il ‘Pistolero’ dovesse sbloccarsi, il Milan potrà dire di aver ritrovato un elemento fondamentale.

