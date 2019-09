Il confronto tra Marco Giampaolo e Lucas Paquetà sta facendo discutere, anche se pare sia rientrato. Secondo voi chi ha ragione? Vota il nostro sondaggio.

È obbligatoria una breve ricostruzione di quanto è successo, detto e scritto sulla vicenda che ha visto coinvolti Marco Giampaolo e Lucas Paquetà dopo la sfida al Bentegodi tra Hellas Verona e Milan.

Partiamo dalla scelta del mister di schierare Paquetà da trequartista, un ruolo che il brasiliano non aveva mai ricoperto con il Milan, nonostante il suo ruolo ideale si dica sia quello. Prestazione non straordinaria, anche se nei primi minuti fa diverse giocate in cui viene puntualmente atterrato dagli avversari.

Giampaolo lo sostituisce al termine del primo tempo per Ante Rebic, il che comporta anche un cambio modulo con il passaggio ad un simil 4-3-3, con i due esterni d’attacco più verso il centro che esterni puri.

Milan, scatta l’ora del 4-3-3: Rebic ago della bilancia

La sostituzione di per sé non sarà stata facilmente digerita dal giocatore, ma comunque non finisce qui. Nel post-partita Giampaolo riferisce pubblicamente che Paquetà dovrebbe essere “meno brasiliano” nelle giocate e nell’atteggiamento da tenere in campo.

La risposta arriva via social dal giocatore, che pubblica una Instagram Story nella quale ha scritto: “Orgoglioso di essere brasiliano”.

Oggi a Milanello, primo giorno settimanale di allenamento dopo la partita vinta al Bentegodi, duro faccia a faccia tra i due. Con il calciatore uscito molto nervoso dal campo d’allenamento.

Pare che successivamente ci sia stato un chiarimento tra le parti, con il Milan che – secondo l’ANSA – non avrebbe sanzionato il brasiliano con una multa.