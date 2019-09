Lucas Biglia ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportmediaset. Il mediano argentino ha parlato del derby e di molti altri temi.

Biglia potrebbe partire titolare sabato sera contro l’Inter. L’infortunio lo aveva costretto a stare fuori contro Udinese e Brescia, per far spazio a Calhanoglu prima e Bennacer poi. Contro l’Hellas Verona mister Giampaolo lo ha schierato titolare, anche se la sua prova non è stata eccelsa.

Anzi, proprio Bennaccer nell’esordio da titolare contro il Brescia era stato eletto migliore in campo. Il tecnico rossonero però ha sempre detto di voler lavorare più tempo in allenamento con i nuovi giocatori, per farli entrare nell’ottica di una “conoscenza collettiva” che gli permetta di interpretare al meglio il ruolo e i compiti richiesti.

L’intervista a Lucas Biglia

Si parla subito di derby, argomento principale nella settimana che porta all’importante sfida contro l’Inter sabato sera: “Deve essere una carica, perché si dà continuità al lavoro, dà fiducia in quello che fai”.

Ritorna sulla prestazione del Bentegodi domenica scorsa e sulla preparazione al prossimo match: “Sappiamo che a Verona non abbiamo fatto una gran prestazione, ma abbiamo vinto. Gli altri anni, gare così chiuse spesso ci portavano ad un risultato negativo. Quindi lavorare con un risultato positivo è più facile, lo fai con più calma. A lavorare con un risultato negativo il peso addosso si sente di più”.

Sul commento di Zvone Boban, che si aspettava un gioco migliore dalla squadra: “Anche noi. Sappiamo che non abbiamo fatto una bella prestazione. Siamo stati i primi che, una volta tornati nello spogliatoio, abbiamo detto ‘Ragazzi bravi per i 3 punti ma dobbiamo continuare a lavorare‘ e ci siamo messi in settimana a fare questo”.

Biglia tra Giampaolo, derby e Piatek

Tra Verona e derby, ecco quanto rivela Biglia su Marco Giampaolo: “Dobbiamo rispettare tutti gli avversari. Il mister prima della partita di Verona ci ha detto ‘Ragazzi, oggi sono 3 punti come quelli che potrebbero essere domenica prossima’.

Le squadre vanno tutte rispettate perché tutte ti possono mettere in difficoltà. Quindi il derby deve essere uno stimolo in più, vincere un derby e continuare a lavorare in questa maniera ci porta ad avere più certezze in quello su cui lavoriamo”.

Infine sull’attacco, tra il ritorno al gol di Krzysztof Piatek e l’assenza di Mauro Icardi: “Piatek è tornato al gol, meglio per noi. Spero che continui a segnare e che ne faccia più dell’anno scorso. L’Inter senza Icardi ha comunque altri due attaccanti che sono fortissimi, come Lukaku e Lautaro. Vogliamo stare attenti a tutti, specialmente quando affronti una squadra forte”.

