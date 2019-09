Ritorna la nostra rubrica settimanale sui consigli del fantacalcio per la quarta giornata di campionato. Ecco le nostre proposte sui centrocampisti da schierare.

Federico Chiesa & Franck Ribery – Per i due il discorso è uguale. La Fiorentina deve tornare a vincere. Entrambi listati centrocampisti, domenica andranno invece a comporre l’attacco viola.

Sergej Milinkovic-Savic – Il serbo non ha gradito la panchina di Ferrara e vorrà riscattarsi mettendosi in mostra in domenica in Lazio-Parma. Avrà l’occasione di far vedere il suo vero valore, grazie anche ai molti spazi che il Parma tende a lasciare.

Il Sergente potrebbe trovare l’imbucata giusta e portare anche bonus. L’incognita principale è proprio la Lazio, che viene da due risultati negativi tra SPAL e Cluj in Europa League.

Federico Bernardeschi – Se dovesse partite titolare avrebbe la sua grande occasione di convincere mister sarri a schierarlo con più continuità da titolare, visto l’infortuno di Douglas Costa. È apparso svogliato nelle ultime uscite, sia con i bianconeri che con la nazionale azzurra. Deve fare bene a tutti i costi e la partita contro il Verona è quella giusta.

Romulo – Un’ottima scommessa. Giocherà trequartista, dietro un Alfredo Donnarumma in forma e a caccia di gol. Potrebbe essere proprio l’italo-brasiliano a fornirgli l’assist giusto in Udinese-Brescia.

Oltretutto in ottica fantacalcio mantra è una super scommessa, listato mediano/esterno (M/W) giocherà come detto trequartista, e viene addirittura contato nel modificatore difesa. Cosa si può chiedere di meglio?

Roberto Soriano – Il Bologna ha dimostrato di essere molto forte in fase offensiva, e la Roma ogni tanto dorme in difesa. Soriano è abile negli inserimenti e potrebbe essere una scommessa molto interessante per questa giornata.

Henrikh Mkhitaryan – L’armeno è in formissima e va schierato senza se e senza ma. Ha riposato in Europa League, ed è pronto a bissare il gol dell’esordio contro il Sassuolo, anche domenica prossima in casa del Bologna.

