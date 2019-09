Ritorna la nostra rubrica settimanale sui consigli del fantacalcio per la quarta giornata di campionato. Ecco le nostre proposte sui difensori da schierare.

Dopo il successo della scorsa settimana, ritorna la nostra rubrica settimanale. Ecco i nostri consigli per il fantacalcio, valido per la quarta giornata di Serie A. Di seguito le nostre proposte sui difensori:

Matthijs de Ligt – Ha bisogno di riscattarsi e cominciare a prendere i voti che tutti si aspettano da lui. Molto bravo nel tempismo sui calci d’angolo (ne sa qualcosa proprio la Juve), e potrebbe anche trovare il primo gol in Italia contro il Verona allo Stadium.

Gian Marco Ferrari – La scorsa stagione ha messo a segno ben 4 gol, un’enormità per essere un difensore centrale. Quest’anno ancora zero bonus. Deve riscattare la brutta prestazione di Roma. Il suo Sassuolo sarà impegnato domenica alle 12:30 in casa contro la SPAL.

Takehiro Tomiyasu – Partita difficile per il Bologna quella di domenica ore 15 contro la Roma, ma la squadra di Mihajlovic ha dimostrato di non arrendersi mai.

Il terzino giapponese ha convinto tutti in queste prime 3 giornate e proverà a riconfermarsi. Giusto continuare a schierarlo, anche se ci sono alte probabilità che la sua squadra porti a casa 0 punti. Lui comunque potrebbe garantire un ottimo voto.

Diego Godin – Il Milan, purtroppo, non ha dimostrato grandi idee in fase offensiva. Ma il derby si sa, è sempre una partita a se. L’Inter arriva da un pareggio deludente in Champions e vorrà riscattarsi.

L’Uruguaiano ex Atletico, in una partita così tesa e importante può mettere in campo tutta la sua esperienza. Sarà uno dei pericoli per i rossoneri.

Consigli fantacalcio, 4ª giornata: i portieri da schierare

Nikola Milenković – Abile negli inserimenti, soprattutto da calcio piazzato. La Fiorentina potrebbe approfittare di un’Atalanta frastornata dalla lezione della Dinamo Zagabria in Champions League. Inoltre i nerazzurri avranno solo tre giorni per preparare la partita. Senza contare che Vincenzo Montella dovrà pur vincere una partita, e chissà che non sia questa la volta buona.

Consigli fantacalcio, 4ª giornata: i centrocampisti da schierare

Fantacalcio, nessun consiglio “scontato”

Ci sono tanti altri difensori che rientrano tra i consigliatissimi. Eccone alcuni: Skriniar, de Vrij, Kolarov, Criscito e altri. Se in rosa, vanno ovviamente schierato senza troppi pensieri. Ma a noi le cose troppo scontate non piacciono.

Ci siamo concentrati sui giocatori più borderline da consigliare, dopo il grande successo riscosso nell’ultima giornata in cui molti dei nostri consigli (inaspettati) hanno giocato una grande partita e portato importanti bonus.

Consigli fantacalcio, 4ª giornata: gli attaccanti da schierare