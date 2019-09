I consigli sul fantacalcio per la quarta giornata di Serie A. La nostra rubrica torna in soccorso di tutti i fanta-allenatori dubbiosi. Partiamo dai portieri.

Visto l’impegno di questa sera tra Cagliari e Genoa, tutti i fanta-allenatori saranno costretti a schierare le proprie formazioni del fantacalcio con diverse ore di anticipo.

Partiamo dai portieri i nostri consigli sul fantacalcio per la quarta giornata di Serie A. Di seguito le nostre tre proposte da schierare tra i pali:

Wojciech Szczęsny – Schierate il polacco solo se avete in rosa anche Buffon (o comunque una riserva che giochi sicuro). Non si sa ancora chi dei due giocherà, ma la Juve di Sarri deve chiudere la partita con 0 gol subiti.

Difesa bianconera non eccellente in queste prime giornate, anche a Firenze hanno rischiato tantissimo. Ma contro il Verona, in casa, la Juve non può permettersi di subire gol.

Juan Musso – L’Udinese difende bene, Tudor adotta un modulo, il 3-5-2, che permette di avere una certa sicurezza dietro. Si potrebbe essere dubbiosi visti i 3 gol subiti in casa dal Parma, però Musso potrebbe essere una bella scommessa per questa giornata in casa contro il Brescia. Oltretutto il portiere dei friulani viene da una prestazione da 7 in pagella, che in ottica modificatore è tanta roba.

Robin Olsen – Il Cagliari gioca bene, viene da una vittoria inaspettata su un campo difficile come quello di Parma. Lo svedese ha dimostrato di essere un portiere diverso da quello visto lo scorso anno a Roma, facendosi trovare sempre pronto in queste giornate.

Può essere anche lui una bella scommessa, e potrebbe chiudere imbattuto questa giornata in casa contro il Genoa. Era stato consigliato da noi anche nella scorsa giornata, con grandi risultati (anche inaspettati).

