Anche Patrick Cutrone è in clima derby. L’ex attaccante rossonero sulle Instagram stories ha pubblicato una foto in cui fa gli auguri alla squadra rossonera.

Stasera si gioca il derby di Milano e Patrick Cutrone è già in clima. Nonostante l’addio e la distanza, il suo cuore batte ancora per i rossoneri. L’ex attaccante ha pubblicato una foto sulle Instagram stories del suo profilo personale.

“In bocca al lupo ragazzi. Forza Milan”, questo il messaggio di Cutrone per i suoi compagni e la squadra per cui tifa sin da piccolo. Ora gioca con il Wolverhampton, ma non dimentica il suo recente passato. Stasera guarderà il derby e tiferà Milan.

Cutrone: “Milan, non ti ho lasciato mai”

Bella e simbolica anche la foto pubblicata dallo stesso Patrick. Si tratta di una coreografia che tempo fa fece la Curva Sud in occasione di un derby: ovvero un diavolo e la scritta “Non ti ho lasciamo mai”. Anche un messaggio subliminale dietro la scelta della foto da parte di Cutrone.

Proprio Cutrone è stato protagonista di uno degli ultimi e più emozionanti derby vinti dal Milan ultimamente: ovvero quello del dicembre 2017 ai quarti di finale di Coppa Italia. Suo il gol decisivo nel corso dei supplementari.

Nemmeno i tifosi rossoneri hanno dimenticato Patrick, lo dimostrano i grandi attestati di stima sui social in occasione del suo primo gol in Premier League qualche giorno fa.



