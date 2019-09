Il Milan femminile ha fatto il suo esordio casalingo in Serie A. Le rossonere hanno ospitato e battuto 4-1 l’Orobica: ecco il racconto della partita.

Dopo la grande partita d’esordio contro la Roma, il Milan femminile ha giocato la prima in casa contro l’Orobica. Vittoria per le rossonere per 4-1, non senza qualche sofferenza, al di la di quel che può dire il punteggio.

Milan a punteggio pieno in Serie A femminile con due vittorie su due. Altri tre gol segnati oggi dalle rossonere, che hanno dominato in lungo e in largo, anche se hanno rischiato in un paio di occasioni. Addirittura si sono fatte raggiungere sull’1-1, salvo poi tornare dopo pochi secondi nuovamente in vantaggio. Chiude la partita Valentina Giacinti. A tempo quasi scaduto arriva il gol del definitivo 4-1 firmato da Ovland.

Milan femminile: il racconto della vittoria sull’Orobica

Il Milan di Maurizio Ganz va subito in vantaggio dopo appena otto minuti dal calcio d’inizio: Valentina Giacinti crossa per Valentina Bergamaschi, che approfitta dell’errore in uscita del portiere e mette in rete da zero metri.

Al 65′ arriva il pareggio delle ospiti con Luana Merli mette il pallone sotto le gambe del portiere rossonero. Controsorpasso immediato delle rossonere con la rete della numero 22 Debora Salvatori Rinaldi (decisivo il suo ingresso).

Chiude la partita la capitana del Milan femminile al 75′: colpo di testa vincente di Valentina Giacinti in piena area, alla Pippo Inzaghi. Bellissima l’azione che ha portato le rossonere sul 3-1, con le due “Valentina” che si scambiano il favore. Stavolta è la Bergamaschi a regalare l’assist per la Giacinti.

A tempo quasi scaduto altro assist di Valentina Bergamaschi e gol di Ovland che fissa il punteggio sul definitivo 4-1. Altra vittoria con tre gol di scarto delle rossonere, dopo il 3-0 in casa della Roma.