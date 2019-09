Il Milan è in testa alla classifica della Serie A femminile. Rossonere a punteggio pieno dopo due partite vinte con ben tre gol di scarto.

La Serie A femminile vede il Milan di Maurizio Ganz in testa alla classifica dopo le prime due giornate. Rossonere a punteggio pieno, come la Juventus Women, ma avanti nella differenza reti.

Il Milan femminile è apartito subito alla grande con due vittorie su due. La prima in casa della Roma, battuta addirittura 3-0. E oggi sono uscite vittoriese dal match giocato in casa (al Brianteo di Monza) contro l’Orobica: 4-1 il risultato finale. Numeri importanti per le ragazze di Ganz: 7 gol fatti e 1 solo subito.

Di seguito la classifica parziale della Serie A femminile stagione 2019/2020, dopo che quasi tutte le partite della seconda giornata sono state giocate:

Two wins in two matches, six points and seven goals scored. Well done, Rossonere! 👏🏻🔝#MilanOrobica

Due partite e due vittorie, sei punti e sette gol segnati: complimenti rossonere 👏🏻🔝#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/Eiy86X0KqS

