Boban ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti dopo l’evento FIFA The Best. Ha parlato della delusione post derby e del futuro del Milan. Si aspetta progressi in tempi brevi.

Zvonimir Boban era presente questa sera a La Scala per il FIFA The Best. A margine dell’evento, come riporta il collega Luca Guazzoni di ‘ANSA’, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul derby perso sabato e sull’imminente futuro.

“Siamo delusi molto perché siamo stati sconfitti dall’Inter. Speriamo che andrà meglio. Noi faremo di tutto perché il Milan giochi come tutti ci aspettiamo, compreso il mister. Work in progress, ma speriamo di farlo il prima possibile“.

Milan News, delusione inevitabile di Bobam

Boban non è uno che gira troppo intorno alle cose. Già nella settimana del derby aveva ammesso che c’era un’altra aspettativa intorno a questo Milan. Invece si è reso conto che la squadra è ancora molto lontana dalla miglior condizione e lo ha ribadito in diverse occasioni, anche poco prima di Milan–Inter. Ora nuove dichiarazioni di delusione, inevitabile, del nuovo dirigente rossonero.

Il croato non ha peli sulla lingua e chiede con forza a Marco Giampaolo e alla squadra di invertire la rotta. Non è soltanto una questione di risultati: il Diavolo sta facendo fatica nella proposta di gioco ed è quello che nessuno si attendeva. Il mister è arrivato proprio con lo scopo di creare un’identità e di puntare molto sulle prestazioni. E invece, sembra lo stesso Milan visto lo scorso anno con Gennaro Gattuso in panchina.

