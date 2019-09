Marco Giampaolo cambierà il suo Milan per la trasferta contro il Torino. I rossoneri devono reagire e tornare alla vittoria. Ecco le probabili formazioni.

Il Milan è obbligato a reagire dopo la sconfitta nel derby. In queste prime quattro partite, al di là dei sei punti (pochi) conquistati, ha lasciato a desiderare la qualità del gioco espressa.

Molti calciatori non sono stati all’altezza del proprio compito e Marco Giampaolo dovrebbe fare qualche cambio in tutti i reparti. Rispetto al derby, cambieranno certamente difesa e centrocampo, meno in attacco a livello di uomini, ma potrebbe cambiare la disposizione.

Rivera: “Soffro per il Milan. Pronto per allenare”

Giampaolo cambia il Milan: le scelte

Davanti all’imprescindibile Gianluigi Donnarumma, cambiano due difensori rispetto all’11 anti-Inter di sabato scorso. Torna Davide Calabria dalla squalifica, giocherà al posto di Andrea Conti.

Sulla fascia mancina out Ricardo Rodriguez, autore di prestazioni oltremodo negative in questo inizio di stagione. Al posto dello svizzero, spazio da titolare a Théo Hernandez. Per il resto, coppia Musacchio-Romagnoli al centro.

Davanti la difesa altra esclusione, quella di Lucas Biglia: al suo posto rientra Ismael Bennacer, dopo l’unica presenza contro il Brescia. Hakan Calhanoglu e Franck Kessie dovrebbe essere confermato. Anche a causa dell’infortunio di Paquetà.

In attacco nessun cambiamento, pare. Con gli uomini titolare nel derby riconfermati. Vedremo come interpreteranno il ruolo. Al momento il modulo è il 4-3-1-2 con Jesus Suso trequartista, e le due punte Krzysztof Piatek e Rafael Leao, quest’ultimo che tanto bene aveva fatto sabato scorso.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Laxalt; Berenguer, Verdi; Belotti.

Allenatore: Mazzarri.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso; Piatek, Leao.

Allenatore: Giampaolo.

FIFA, nuove regole per il calciomercato: novità per agenti e prestiti