Le parole di Adriano Galliani sui progetti di Popolous e Manica-Cmr per il nuovo stadio di Milan e Inter. L’ex dirigente rossonero è totalmente favorevole a questa iniziativa.

Una mattinata molto importante per il futuro della città di Milano e di Milan e Inter. Infatti si è tenuta la presentazione dei progetti di Popolous e Manica–Cmr per la costruzione del nuovo impianto al posto del Giuseppe Meazza.

Adriano Galliani ha detto la sua su questa importante iniziativa: “Non trovo niente di non romantico in tutto questo. Una città come Milano non può rinunciare ad un investimento da 1,2 miliardi di euro. Non si può perdere questa occasione. Spero in una petizione popolare che spinga verso la realizzazione di questo progetto. Questa è la strada giusta senza nessun dubbio”.

L’ex amministratore delegato del Milan parla del progetto che più lo ha convinto: “Non so se sia corretto dire qualche mi piace di più. Se devo sbilanciarmi dico quello di Popolous perché richiama Milano. Anche l’altro è bellissimo ma mi sembra molto simile a tanti altri impianti. Milan-Monza nel nuovo stadio? Me lo auguro… (ride, ndr)”, le parole riportate dai colleghi di ‘Tuttomercatoweb’.

