Il Genoa è fortemente intenzionato ad esonerare Aurelio Andreazzoli. Il sostituto potrebbe essere Gennaro Gattuso, già contattato da Enrico Preziosi.

Aurelio Andreazzoli sempre più in bilico: il Genoa ha concrete intenzioni di esonerarlo e affidare la panchina ad un altro allenatore. Due le principali alternative: Stefano Pioli e Gennaro Gattuso, come vi abbiamo già raccontato.

Notizia di pochi minuti fa è invece il fatto che il presidente Enrico Preziosi avrebbe già contattato Gattuso per conoscere le sue intenzioni e le sue volontà.

Ricordiamo che nel caso le parti dovessero raggiungere la quadra economica e Preziosi puntasse dritto su Gattuso per la panchina, l’ex Milan si ritroverebbe ad affrontare proprio il suo passato visto che il Genoa sabato affronterà proprio i rossoneri di Giampaolo.

Preziosi vuole Gattuso al Genoa

Il Genoa ha bisogno di un allenatore che sappia risollevare le sorti della squadra, che sistemi determinate cose e soprattutto restituisca voglia e carattere ai calciatori. Troppi pochi i punti ottenuti sin qui dal Grifone: 5 punti in sei partite.

L’ultima sconfitta subita oggi in casa della Lazio per 4-0 ha portato Preziosi a mettere pesantemente in discussione Andreazzoli, che stando alle voci che circolano con insistenza in queste ore, pare prossimo all’esonero.

Al momento Gattuso è all’estero, per un viaggio di aggiornamento professionale che ha compreso anche la Russia. In questo momento sta assistendo alla partita tra Krasnodar e Arsenal Tula. Rino rientrerà nella giornata di domani. A questo punto – aggiungiamo noi – non è da escludere un incontro faccia a faccia tra loro.

